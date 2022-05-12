Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів": є жертви

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів": є жертви

Зранку 12 травня російські окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області. Постраждали Зеленодольськ та Велика Костромка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, одна поранена.

"Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу. Один загиблий, один поранений. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, у Дніпрі перейменували майже 20 вулиць, назви яких були пов'язані з країною-агресоркою Росією.

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