У Дніпрі перейменували майже 20 вулиць: список

У Дніпрі перейменували майже 30 вулиць, назви яких були пов'язані з країною-агресоркою Росією.
Рішення прийняли 11 травня на 21-й сесії Дніпровської міської ради.
Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з історією міста. Ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.
Повний перелік перейменованих топонімів:
- Вул. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер Сурсько-Литовська.
- Вул. Байкова (Соборний р-н) — Стара Пристань.
- Вул. Башкирська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Редутна.
- Вул. Ватутіна (Новокодацький р-н) — Узв. Воздвиженський.
- Вул. Гагринська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Василя Корнієнка (українського художника та дитячого письменника, який народився в селі Мануйлівка Катеринославської губернії, і був, зокрема, ілюстратором відомої "Енеїди" Івана Котляревського, — ред.).
- Пров. Гагринський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Василя Корнієнка.
- Вул. Гвардійська (Новокодацький р-н) — Посполита.
- Вул. Дежньова (Самарський р-н) — Староігренська.
- Вул. Ігнатьєва (Чечелівський р-н) — Старої Цегельні.
- Вул. Іжевська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Брилів Шлях.
- Пров. Іжевський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Брилів.
- Вул. Костромська (Новокодацький р-н) — Мамаєва Балка.
- Вул. Кубанська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Перевоз.
- Вул. Мурманська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Балакліївська.
- Вул. Муромська (Соборний р-н) — Мереф’янська.
- Вул. Павелецька (Чечелівський р-н) — Войцехова Балка.
- Вул. Пензенська (Самарський р-н) — Шинкарська.
- Вул. Сибірська (Новокодацький р-н) — Старий Вал.
- Вул. Уральська (Чечелівський р-н) — Національної Гвардії.
Нагадаємо, у Дніпрі змінили графік роботи метрополітену під час воєнного стану. Проїзд там для всіх пасажирів безкоштовний.
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