У Дніпрі перейменували майже 20 вулиць: список

У Дніпрі перейменували майже 20 вулиць: список

У Дніпрі перейменували майже 30 вулиць, назви яких були пов'язані з країною-агресоркою Росією.

Рішення прийняли 11 травня на 21-й сесії Дніпровської міської ради.

Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з історією міста. Ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.

Повний перелік перейменованих топонімів:

Вул. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер Сурсько-Литовська .

. Вул. Байкова (Соборний р-н) — Стара Пристань .

. Вул. Башкирська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Редутна .

. Вул. Ватутіна (Новокодацький р-н) — Узв. Воздвиженський .

. Вул. Гагринська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Василя Корнієнка (українського художника та дитячого письменника, який народився в селі Мануйлівка Катеринославської губернії, і був, зокрема, ілюстратором відомої "Енеїди" Івана Котляревського, — ред.).

(українського художника та дитячого письменника, який народився в селі Мануйлівка Катеринославської губернії, і був, зокрема, ілюстратором відомої "Енеїди" Івана Котляревського, — ред.). Пров. Гагринський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Василя Корнієнка .

. Вул. Гвардійська (Новокодацький р-н) — Посполита .

. Вул. Дежньова (Самарський р-н) — Староігренська .

. Вул. Ігнатьєва (Чечелівський р-н) — Старої Цегельні .

. Вул. Іжевська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Брилів Шлях .

. Пров. Іжевський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Брилів .

. Вул. Костромська (Новокодацький р-н) — Мамаєва Балка .

. Вул. Кубанська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Перевоз .

. Вул. Мурманська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Балакліївська .

. Вул. Муромська (Соборний р-н) — Мереф’янська .

. Вул. Павелецька (Чечелівський р-н) — Войцехова Балка .

. Вул. Пензенська (Самарський р-н) — Шинкарська .

. Вул. Сибірська (Новокодацький р-н) — Старий Вал .

. Вул. Уральська (Чечелівський р-н) — Національної Гвардії.

Нагадаємо, у Дніпрі змінили графік роботи метрополітену під час воєнного стану. Проїзд там для всіх пасажирів безкоштовний.

Жінка народила під обстрілами на Дніпропетровщині

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