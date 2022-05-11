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У Дніпрі перейменували майже 20 вулиць: список

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У Дніпрі перейменували майже 20 вулиць: список

Церква у центрі Дніпра/ Фото: Карина Бондаренко

У Дніпрі перейменували майже 30 вулиць, назви яких були пов'язані з країною-агресоркою Росією.

Рішення прийняли 11 травня на 21-й сесії Дніпровської міської ради.

Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з історією міста. Ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.

Повний перелік перейменованих топонімів:

  • Вул. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер Сурсько-Литовська
  • Вул. Байкова (Соборний р-н) — Стара Пристань.
  • Вул. Башкирська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Редутна.
  • Вул. Ватутіна (Новокодацький р-н) — Узв. Воздвиженський.
  • Вул. Гагринська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Василя Корнієнка (українського художника та дитячого письменника, який народився в селі Мануйлівка Катеринославської губернії, і був, зокрема, ілюстратором відомої "Енеїди" Івана Котляревського, — ред.).
  • Пров. Гагринський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Василя Корнієнка.
  • Вул. Гвардійська (Новокодацький р-н) — Посполита.
  • Вул. Дежньова (Самарський р-н) — Староігренська.
  • Вул. Ігнатьєва (Чечелівський р-н) — Старої Цегельні.
  • Вул. Іжевська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Брилів Шлях.
  • Пров. Іжевський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Брилів.
  • Вул. Костромська (Новокодацький р-н) — Мамаєва Балка.
  • Вул. Кубанська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Перевоз.
  • Вул. Мурманська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Балакліївська.
  • Вул. Муромська (Соборний р-н) — Мереф’янська.
  • Вул. Павелецька (Чечелівський р-н) — Войцехова Балка.
  • Вул. Пензенська (Самарський р-н) — Шинкарська.
  • Вул. Сибірська (Новокодацький р-н) — Старий Вал.
  • Вул. Уральська (Чечелівський р-н) — Національної Гвардії.

Нагадаємо, у Дніпрі змінили графік роботи метрополітену під час воєнного стану. Проїзд там для всіх пасажирів безкоштовний.

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