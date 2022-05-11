В Днепре переименовали около 20 улиц: список

В Днепре переименовали около 30 улиц, названия которых были связаны со страной-агрессором Россией.
Решение приняли 11 мая на 21-й сессии Днепровского городского совета.
Большинство новых наименований теперь связано непосредственно с историей города. Еще ряд переименован в честь украинских художников и защитников.
Полный список переименованных топонимов:
- Ул. Баженова (Шевченковский р-н) теперь Сурско-Литовская.
- Ул. Байкова (Соборный р-н) — Старая Пристань.
- Ул. Башкирская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Редутная.
- Ул. Ватутина (Новокодакский р-н) — Спуск Воздвиженский.
- Ул. Гагринская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Василия Корниенко (украинского художника и детского писателя, родившегося в селе Мануйловка Екатеринославской губернии, и был, в частности, иллюстратором известной "Энеиды" Ивана Котляревского, — ред.).
- Проул. Гагринский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Василия Корниенко.
- Ул. Гвардейская (Новокадский р-н) — Посполитая.
- Ул. Дежнева (Самарский р-н) — Староигренская.
- Ул. Игнатьева (Чечеловский р-н) — Старой Цегельни.
- Ул. Ижевская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) — Брилев Путь.
- Пров. Ижевский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Брилев.
- Ул. Костромская (Новокодакский р-н) — Мамаева Балка.
- Ул. Кубанская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Перевоз.
- Ул. Мурманская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Балаклеевская.
- Ул. Муромская (Соборный р-н) — Мерефянская.
- Ул. Павелецкая (Чечеловский р-н) — Войцеховая Балка.
- Ул. Пензенская (Самарский р-н) — Шинкарская.
- Ул. Сибирская (Новокадский р-н) — Старый Вал.
- Ул. Уральская (Чечеловский р-н) — Национальной Гвардии.
Напомним, в Днепре изменили график работы метрополитена во время военного положения. Проезд там для всех пассажиров бесплатный.
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