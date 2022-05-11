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В Днепре переименовали около 20 улиц: список

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В Днепре переименовали около 20 улиц: список

Церковь в центре Днепра/ Фото: Карина Бондаренко

В Днепре переименовали около 30 улиц, названия которых были связаны со страной-агрессором Россией.

Решение приняли 11 мая на 21-й сессии Днепровского городского совета.

Большинство новых наименований теперь связано непосредственно с историей города. Еще ряд переименован в честь украинских художников и защитников.

Полный список переименованных топонимов:

  • Ул. Баженова (Шевченковский р-н) теперь Сурско-Литовская.
  • Ул. Байкова (Соборный р-н) — Старая Пристань.
  • Ул. Башкирская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Редутная.
  • Ул. Ватутина (Новокодакский р-н) — Спуск Воздвиженский.
  • Ул. Гагринская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Василия Корниенко (украинского художника и детского писателя, родившегося в селе Мануйловка Екатеринославской губернии, и был, в частности, иллюстратором известной "Энеиды" Ивана Котляревского, — ред.).
  • Проул. Гагринский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Василия Корниенко.
  • Ул. Гвардейская (Новокадский р-н) — Посполитая.
  • Ул. Дежнева (Самарский р-н) — Староигренская.
  • Ул. Игнатьева (Чечеловский р-н) — Старой Цегельни.
  • Ул. Ижевская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) — Брилев Путь.
  • Пров. Ижевский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Брилев.
  • Ул. Костромская (Новокодакский р-н) — Мамаева Балка.
  • Ул. Кубанская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Перевоз.
  • Ул. Мурманская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Балаклеевская.
  • Ул. Муромская (Соборный р-н) — Мерефянская.
  • Ул. Павелецкая (Чечеловский р-н) — Войцеховая Балка.
  • Ул. Пензенская (Самарский р-н) — Шинкарская.
  • Ул. Сибирская (Новокадский р-н) — Старый Вал.
  • Ул. Уральская (Чечеловский р-н) — Национальной Гвардии.

Напомним, в Днепре изменили график работы метрополитена во время военного положения. Проезд там для всех пассажиров бесплатный.

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