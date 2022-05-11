Эксперт объяснил, нужно ли, оценивая российскую машину, фокусироваться на сакральных датах и какая следующая

Эксперт объяснил, нужно ли, оценивая российскую машину, фокусироваться на сакральных датах и какая следующая

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, будет ли Путин после 9 мая привязываться к каким-либо датам в военном плане.

Все ждали 9 мая. Сакральной эту дату сделали, прежде всего, американская и британская разведки, прогнозируя, что Путин официально объявит войну Украине и, как следствие, запустит маховик общей мобилизации. Однако этого не произошло.

О том, нужно ли, оценивая российскую машину, вообще фокусироваться на этих сакральных датах, подгоняя под них ситуацию на поле боя, военный эксперт Олег Жданов в эфире "Единого марафона".

"Думаю, что да. Россия живет в парадигме, как они ее называют, Великой Отечественной. И на этой войне больше командуют политики, чем военные. Посмотрите, как ставятся задачи. Информация правда непроверена на 100%, но мы знаем, что вроде бы ставилось задача выйти на границы областей (Донецкой и Луганской – ред.) до 7 мая, именно поэтому, когда проводят аналитику, они размышляют, опираясь на поставленные Путиным задачи, как в империи всегда было? Хлеба и зрелищ. Хлеба у них не хватает, поэтому нужно компенсировать зрелищами. Что может быть зрелищем? Это победы и стимул населения к дальнейшему пожертвованию ради побед империи. Россияне всегда действуют по классике. Оттуда такие прогнозы. Такие даты и такие результаты"., — отметил он.

Кроме того, по словам Жданова, следующая сакральная дата – 12 июня – День России.

"Следующая дата – 12 июня – День России. Думаю, что 21 июня они пропустят, потому что оно никоим образом не вписывается в парадигму победы, а наоборот, это больше к поражению. А вот День России, да, – это может быть следующая сакральная дата для новых побед и зрелищ", — резюмировал он.

Ранее Жданов назвал реальную причину, почему Путин убрал с парада "самолет Судного дня" и всю авиацию.

Олег Жданов описал ситуацию на фронтах по состоянию на начало 77-х суток войны

Читайте также: