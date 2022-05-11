Эвакуация из прифронтовых городов продолжается, хотя не столь интенсивна

Жители Донецкой и Луганской областей и дальше выезжают из зоны боевых действий – едут с маленькими детьми, едут старики и немощные, едут целыми семьями.

Значительная часть отправляется к родственникам, но многие жители Донбасса едут до конечной остановки – только во Львов, надеясь уже там найти убежище, говорится в ТСН.

Старые, малые и совсем маленькие бегут от войны, в Попасной, Лимане и Торецком они оставили свое имущество. Теперь все их сокровища в чемоданах. Оля уехала из деревни с громким названием Нью-Йорк. Говорит, держалась за дом до последнего, но света и газа нет, к тому же постоянные обстрелы.

Также читайте Сумские подростки создали онлайн игру из событий на острове Змеиный, в которой использовали знаменитую фразу

Маленький Егор сначала помогает спасателям готовить чай для всех, а затем один стакан берет маме. Наташа едет с сыном Егором в Ровно, там у нее родственники.

Одна из женщин, прежде чем угоститься, читает молитву. Она благодарит Всевышнего, что выжила, что он послал ей сегодня еду. Война сменила всех этих людей.

Посадка на эвакуационный рейс идет быстро, к счастью, сегодня мест хватает всем. Еще недавно люди готовы были стоять в тамбурах вагонов, чтобы уехать из родительского дома, который россияне превратили в ад. "Очень много, у меня купейный вагон, там 36 мест так ехал было по 150-170 человек", — говорит проводница Светлана.

Даже в вагоне люди неразговорчивы, они мыслями еще дома, воспоминаниями цепляются за свою мирную жизнь, или думают, как им будет там на Западе страны. Но только поезд выедет за пределы Донецкой области, пассажиры изменятся, убеждают проводники. Они начнут общаться, разговаривать, будут плакать, смеяться. А потом они поймут, что едут на Запад страны не к каким-то мифическим злым бандеровцам, а к людям, которые хотят помочь им в трудный час и, вероятно, будут помнить об этом всю свою жизнь.

Читайте также:

На глазах 10-летнего мальчика оккупанты убили его родителей и дядю, но сейчас он не позволяет себе даже плакать

На время военного положения упростили экзамены на водительское удостоверение и сменили обучение

Враг пытается прорваться в селе Терново, расположенное на границе трех областей