Враг пытается прорваться в селе Терново, расположенное на границе трех областей

Один из сверхсложных участков фронта – это территория между Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областями.

Там враг планирует прорыв, поэтому даже спокойно пройти уже задачу, говорится в ТСН.

Во фронтовое село Терновое журналистов сначала отказываются даже везти – говорят, потому что не уверены, что смогут туда доехать. Главное условие здесь – прятаться и двигаться быстро.

Командир на псевдо «Тренер» предупреждает в воздухе вражеский "Орлан" - беспилотный авиационный комплекс.

«Тренер» в мирной жизни – депутат Павлоградского горсовета, но знал, что будет война и готовился. Село Терновое, говорит, стратегический участок. «Этот участок будет им обеспечивать боковой удар, если они сюда зайдут и будут отрезать Донецкую, Луганскую область по административным границам», — говорит командир.

Враг хочет прорваться именно здесь, а значит, и не жалеет здесь ничего. Одно из мест, которые очень сильно обстреляли, это церковь.

«Я их логики вообще не понимаю, у них нет точно конкретной тактики, они просто уничтожают все – церковь это хороший ориентир, она на карте нанесена и по ней легко стрелять» — объясняет военный.

Следы от воронок здесь буквально на каждом шагу. Разрушили здесь школу, но бойцы говорят, здесь остался только один ребенок, который даже не может выйти из погреба.

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