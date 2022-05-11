"У них не получается, как в 2014 году": Маляр о псевдореферендумах оккупантов

В Минобороны сообщили, почему оккупантам все еще не удалось провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях.
Российским захватчикам не удается провести свои так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, почему так происходит, и чего ожидать.
Об этом она сообщила в эфире "Завтрака с 1+1".
"У нас есть по закону Силы специальных операций, назначение которых, в том числе, работать на временно занятых территориях. И то, что враг, не может на сегодняшний день осуществить свои планы, не могут провести свои референдумы, это не потому что они передумали, а потому что им это не дают сделать.Там случаются разные истории. Вы знаете, что сепаратисты там где-то потом исчезают. Никто не знает где, и мы не знаем где. И люди наши, которые там, тоже не дают врагу никакого шанса. У них не выходит, как в 2014 году", — отметила она.
Маляр также подчеркнула, что Украина вернет все свои земли несмотря на то, что некоторые территории сегодня, к сожалению, заняты.
"Но мы не просто помним об этих людях, мы присутствуем, и мы помогаем. Просто мы не все можем говорить публично", – сообщила она.
Напомним, в Минобороны рассказали о лицемерии международного права, которое может помешать наказать российских убийц и насильников.
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