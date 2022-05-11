"У них не виходить, як у 2014 році": Маляр про псевдореферендуми окупантів

"У них не виходить, як у 2014 році": Маляр про псевдореферендуми окупантів

У Міноборони повідомили, чому окупантам все ще не вдалось провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях.

Російським загарбникам не вдається провести свої так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла чому так відбувається, і чого очікувати.

Про це вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1".

"У нас є за законом Сили спеціальних операцій, призначення яких, в тому числі, працювати на тимчасово зайнятих територіях. І те, що ворог, не може на сьогодні здійснити свої плани, не можуть провести свої референдуми, це не тому що вони передумали, а тому що їм це не дають зробити. Там трапляються різні історії. Ви знаєте, що сепаратисти там десь потім зникають. Ніхто не знає де, і ми не знаємо де. І люди наші, які там, теж не дають ворогу жодного шансу. Тобто в них не виходить, як у 2014 році", - зазначила вона.

Маляр також наголосила, що Україна поверне всі свої землі попри те, що деякі території на сьогодні, на жаль, зайняті.

"Але ми не просто пам'ятаємо про цих людей, ми присутні, і ми допомагаємо. Просто ми не все можемо говорити публічно", - повідомила вона.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про лицемірство міжнародного права, яке може завадити покарати російських вбивць і ґвалтівників.

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