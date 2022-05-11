Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"У них не виходить, як у 2014 році": Маляр про псевдореферендуми окупантів

Дата публікації
Перегляди
655
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"У них не виходить, як у 2014 році": Маляр про псевдореферендуми окупантів

Фото: Associated Press

У Міноборони повідомили, чому окупантам все ще не вдалось провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях.

Російським загарбникам не вдається провести свої так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла чому так відбувається, і чого очікувати.   

Про це вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1". 

"У нас є за законом Сили спеціальних операцій, призначення яких, в тому числі, працювати на тимчасово зайнятих територіях. І те, що ворог, не може на сьогодні здійснити свої плани, не можуть провести свої референдуми, це не тому що вони передумали, а тому що їм це не дають зробити. Там трапляються різні історії. Ви знаєте, що сепаратисти там десь потім зникають. Ніхто не знає де, і ми не знаємо де. І люди наші, які там, теж не дають ворогу жодного шансу. Тобто в них не виходить, як у 2014 році", - зазначила вона. 

Маляр також наголосила, що Україна поверне всі свої землі попри те, що деякі території на сьогодні, на жаль, зайняті. 

"Але ми не просто пам'ятаємо про цих людей, ми присутні, і ми допомагаємо. Просто ми не все можемо говорити публічно", - повідомила вона.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про лицемірство міжнародного права, яке може завадити покарати російських вбивць і ґвалтівників.

Читайте також:

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках
Наступна публікація