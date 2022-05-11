В Днепре снесли памятник "комсомольцам" (фото)

В Днепре был демонтирован очередной коммунистический памятник.

В городе Днепр 10 мая снесли памятник днепропетровским "комсомольцам", который открыли возле Музея истории комсомола в 2010 году.

Об этом сообщила начальник Управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета Надежда Лиштва.

Скульптура была создана из бронзы. Это фигуры молодых людей, высаживающих дерево будущего. Под фигурами была надпись: "Легенды поведают, какими мы были".

"Декоммунизация продолжается. Было – стало. А потом будет музей тоталитарного режима. Историю нельзя забывать. Помнить, анализировать, делать выводы", – написала Лиштва.

Также на Соборной площади в Днепре убрали камень с памятной надписью: "1917 – 1967. Октябрьская площадь помнит Революции красные дни".

Камень с памятной надписью: "1917 – 1967. Октябрьская площадь помнит Революции красные дни" / Фото: Надежда Лиштва