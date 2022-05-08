На Прикарпатье демонтировали бюст Руднева и Пушкина

На фоне войны, начатой Россией против Украины, начали демонтаж памятников, связанных с советским режимом и государством-агрессором.
Решили прибегнуть к декоммунизации и на Прикарпатье. В частности, в Делятинском обществе демонтировали несколько бюстов.
Об этом сообщает издание "КУРС".
Исполнительный комитет Делятинского поселкового совета принял решение о демонтаже памятников-бюстов и памятных знаков на территории общины. В частности, решено демонтировать:
- бюст русскому поэту Александру Пушкину на территории Делятинского лицея №3.
- бюст герою Советского Союза, комиссару Семену Рудневу, что в селе Заречье
- мемориальная доска советским солдатам в Делятине.
Кроме того, в Заречье улицу Руднева переименовали в Бандеры. В селе Белые Ославы переименовали улицу Победы в улицу Украинской Победы и улицу 8 Марта на улицу Героев Украины.
Как сообщалось, в субботу, 7 мая, в Коростене Житомирской области начали демонтировать памятник "комсомольцам".
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