На Прикарпатті демонтували погруддя Руднєва і Пушкіна

На тлі війни, яку розпочала Росія проти України, почали демонтаж пам'ятників, пов'язаних з радянським режимом та державою-агресоркою.
Вирішили вдатися до декомунізації і на Прикарпатті. Зокрема, у Делятинській громадіи демонтували кілька погруддь.
Про це повідомляє видання "КУРС".
Виконавчий комітет Делятинської селищної ради ухвалив рішення про демонтаж пам’ятників-погрудь та пам’ятних знаків на території громади. Зокрема вирішено демонтувати:
- погруддя російському поету Олександру Пушкіну на території Делятинського ліцею №3.
- погруддя герою Радянського Союзу, комісару Семену Руднєву, що у селі Заріччя
- меморіальну дошку радянським солдатам у Делятині.
Крім того, у Заріччі вулицю Руднєва перейменували на Бандери. У селі Білі Ослави перейменували вулицю Перемоги на вулицю Української Перемоги та вулицю 8 Березня на вулицю Героїв України.
Як повідомлялося, у суботу, 7 травня, в місті Коростень Житомирської області почали демонтувати пам’ятник "комсомольцям".
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