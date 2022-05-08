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На Прикарпатті демонтували погруддя Руднєва і Пушкіна

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На Прикарпатті демонтували погруддя Руднєва і Пушкіна

Демонтаж погруддя Руднєва у селі Заріччя. Фото: Декомунізація.Україна

На тлі війни, яку розпочала Росія проти України, почали демонтаж пам'ятників, пов'язаних з радянським режимом та державою-агресоркою. 

Вирішили вдатися до декомунізації і на Прикарпатті. Зокрема, у Делятинській громадіи демонтували кілька погруддь. 

Про це повідомляє видання "КУРС".

Виконавчий комітет Делятинської селищної ради ухвалив рішення про демонтаж пам’ятників-погрудь та пам’ятних знаків на території громади. Зокрема вирішено демонтувати:

  • погруддя російському поету Олександру Пушкіну на території Делятинського ліцею №3.
  • погруддя герою Радянського Союзу, комісару Семену Руднєву, що у селі Заріччя
  • меморіальну дошку радянським солдатам у Делятині.

Крім того, у Заріччі вулицю Руднєва перейменували на Бандери. У селі Білі Ослави перейменували вулицю Перемоги  на вулицю Української Перемоги та вулицю 8 Березня на вулицю Героїв України.

Як повідомлялося, у суботу, 7 травня, в місті Коростень Житомирської області почали демонтувати пам’ятник "комсомольцям".

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