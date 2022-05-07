У Коростені демонтували пам’ятник "комсомольцям" (відео)

У суботу, 7 травня, в місті Коростень Житомирської області почали демонтувати пам’ятник "комсомольцям".

Місцеві досі називають так постамент. Втім, його у грудні 2016-го перейменували на честь "молоді Коростеня ХХ століття". Так у місті своєрідно виконали закон "Про засудження нацистського і радянського тоталітарних режимів".

Про це повідомляє місцеве видання Коростень.today.

До слова, акцію з демонтажу меморіалу 5 травня анонсувала громадська організація "Молодь Північного краю". Під час демонтажу на однойменній площі були присутні громадські активісти та члени територіальної оборони Коростеня.

Слід зауважити, що через війну, яку розпочала Росія, голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко вніс зміни до свого розпорядження про "декомунізацію". Таким чином у населених пунктах регіону почали демонтаж пам'ятників, пов'язаних з радянським режимом.

Як повідомлялося, 5 травня у Житомирі з майдану Перемоги демонтували радянський танк. "Танк-переможець" Т-34-85 перенесли до монументу Вічної слави. У сквері його прилаштують на спеціально підготовлений бетонний постамент.

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