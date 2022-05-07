В Коростене демонтировали памятник "комсомольцам" (видео)

В субботу, 7 мая, в Коростене Житомирской области начали демонтировать памятник "комсомольцам".

Местные до сих пор называют так постамент. Впрочем, его в декабре 2016-го переименовали в честь "молодежи Коростень ХХ века". Так в городе своеобразно выполнили закон "Об осуждении нацистского и советского тоталитарных режимов".

Об этом сообщает местное издание Коростень.

К слову, акцию по демонтажу мемориала 5 мая анонсировала общественная организация "Молодежь Северного края". В ходе демонтажа на одноименной площади присутствовали общественные активисты и члены территориальной обороны Коростеня.

Следует заметить, что из-за войны, которую начала Россия, глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко внес изменения в свое распоряжение о "декоммунизации". Таким образом, в населенных пунктах региона начали демонтаж памятников, связанных с советским режимом.

Как сообщалось, 5 мая в Житомире с площади Победы был демонтирован советский танк. "Танк-победитель" Т-34-85 перенесли в монумент Вечной славы. В сквере его приделают на специально подготовленный бетонный постамент.

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