У Дніпрі скаржаться на мешканців, які вибивають килими під час тривоги (відео)

У Дніпрі скаржаться на мешканців, які під час повітряної тривоги вибивають килими на подвір'ях та цими звуками лякають людей.
Одне з таких відео виклали 6 травня в місцевому Telegram-каналі.
"У місті сирена, а д*біл працює", - коментує відео чоловік.
Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли дніпряни вибивають килими під час повітряної тривоги замість того, щоб сховатися в укритті. Подібні відео, зняті на житлових масивах "Перемога" та "Парус", викладали у березні.
"Під час ранкової тривоги на ж/м Парус якийсь ід**т вибивав килим", - йшлося під відео.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги необхідно сховатися до найближчого укриття і не виходити до сигналу "відбій". Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.
Напередодні ракета окупантів влучила в залізничну інфраструктуру у центральній частині Дніпра. А сьогодні, 6 травня, на Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник.
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