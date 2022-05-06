У Дніпрі скаржаться на мешканців, які вибивають килими під час тривоги (відео)

У Дніпрі скаржаться на мешканців, які під час повітряної тривоги вибивають килими на подвір'ях та цими звуками лякають людей.

Одне з таких відео виклали 6 травня в місцевому Telegram-каналі.

"У місті сирена, а д*біл працює", - коментує відео чоловік.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли дніпряни вибивають килими під час повітряної тривоги замість того, щоб сховатися в укритті. Подібні відео, зняті на житлових масивах "Перемога" та "Парус", викладали у березні.

"Під час ранкової тривоги на ж/м Парус якийсь ід**т вибивав килим", - йшлося під відео.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги необхідно сховатися до найближчого укриття і не виходити до сигналу "відбій". Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

Напередодні ракета окупантів влучила в залізничну інфраструктуру у центральній частині Дніпра. А сьогодні, 6 травня, на Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник.

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