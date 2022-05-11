Дніпропетровщину за добу окупанти тричі обстріляли з "Градів"

Дніпропетровщину за добу окупанти тричі обстріляли з "Градів"

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупантами двох населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як повідомляється, 11 травня військові преступники РФ з “Градів” та касетними боєприпасами обстріляли населені пункти Велика Костромка та Мар’янське Криворізького району. Внаслідок чого пошкоджений житловий будинок, та понад 130 модулів сонячних панелей - збитки становлять майже півмільйона гривень.

“Цивільне населення в ході обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області окупанти тричі накрили з "Градів" населений пункт.

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