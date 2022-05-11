Зеленський запропонував створити іменну державну стипендію імені Леоніда Кравчука

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення іменної державної стипендії імені Леоніда Кравчука за особливі досягнення у сфері державного управління.

З метою гідного вшанування пам'яті першого президента незалежної України Леоніда Кравчука Зеленський також наказав видати наукові праці, збірки виступів та публікації Кравчука.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що Зеленський просить Кабмін розробити та затвердити "план заходів щодо увічнення пам’яті Леоніда Кравчука". Йдеться, зокрема, про заснування іменної державної стипендії за особливі досягнення у сфері державного управління, а також видання наукових праць, збірок виступів, публікацій першого президента незалежної України.

Крім того, глава держави ініціював організацію експозицій, виставок архівних документів, фото- та інших матеріалів про життя та діяльність видатного державного та політичного діяча, а також відповідних циклів теле- і радіопередач.

Нагадаємо, на 89 році життя помер перший президент України Леонід Кравчук. Він обіймав посаду голови держави у 1991-1994 роках.

Чим запам'ятався Леонід Кравчук за свою кар'єру

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