Зеленский предложил создать именную государственную стипендию имени Леонида Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание именной государственной стипендии им. Леонида Кравчука за особые достижения в сфере государственного управления.

С целью достойного чествования памяти первого президента независимой Украины Леонида Кравчука Зеленский также приказал издать научные труды, сборники выступлений и публикации Кравчука.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что Зеленский просит Кабмин разработать и утвердить "план мер по увековечению памяти Леонида Кравчука". Речь идет, в частности, об учреждении именной государственной стипендии за особые достижения в сфере государственного управления, а также издание научных работ, сборников выступлений и публикаций первого президента независимой Украины.

Кроме того, глава государства инициировал организацию экспозиций, выставок архивных документов, фото- и других материалов о жизни и деятельности выдающегося государственного и политического деятеля, а также соответствующих циклов теле- и радиопередач.

Напомним, на 89 году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Он занимал должность главы государства в 1991-1994 годах.

Чем запомнился Леонид Кравчук за свою карьеру

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