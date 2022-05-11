Военные сборы и обустройство границы: в Генштабе рассказали о ситуации в Беларуси

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о подразделениях врага в Беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В настоящее время с белорусской стороны идет инженерное оборудование оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях.
Также в Брестской и Гродненской областях проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.
До сих пор сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.
Ранее в Генштабе рассказали, что в Харьковской области ВСУ освободили поселок, оккупанты перешли к обороне.
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