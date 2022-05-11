"Пас корову и был умный": как о Леониде Кравчуке вспоминают в этом родном селе

"Пас корову и был умный": как о Леониде Кравчуке вспоминают в этом родном селе

Журналисты ТСН посетили село Великий Житин в Ровненской области, где родился экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Он умер накануне после тяжелой болезни на 89-м году жизни.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В селе Большой Житин в Ровенской области до сих пор там есть его школа и фруктовый сад возле остатков родительского дома. О том, что не стало их односельчанина и первого президента независимой Украины, в сельсовете Большого Житина узнали из новостей.

Руководитель исполнительного комитета сельсовета Валентина Мельничук знала Леонида Кравчука лично. Он жил с мамой, отчимом и младшим братом. Сейчас в школе, где учился Кравчук, жилой дом. Там живет Владимир. Он рассказывает, что два года тому назад экс-президент приезжал, чтобы посетить родное село.

"Он очень много читал, был очень умный, все говорили. Любил учиться и как и все его односельчане помогал матери по хозяйству и пас коров. После школы поехал учиться в техникум", — говорит руководитель исполнительного комитета сельсовета Валентина Мельничук.

Где сейчас остатки фундамента, кирпич, фруктовый сад, там когда-то здесь был родительский дом Кравчука. В юности он часто наведывался в родное село. Что "житинский Леня" станет президентом независимой Украины не в селе ожидали но гордились. Вместе с тем, местные его критиковали из-за бедности, которая была в 90-х годах прошлого века. Крестница Кравчука Раиса Телефюк говорит, что всегда защищала своего крестного.

Сейчас жители вспоминают, как Украина становилась независимой и отказывалась от ядерного оружия.

"Они тогда правильно сделали, чтобы не тратить деньги на то, чтобы у нас было ядерное оружие, потому что денег не было. Но сейчас понимаем – зря это сделали", — говорит жительница села Анна.

Люди вспоминают, что в свое время Кравчук помог проложить дорогу в селе и провести газ. Так что, говорят, на похороны не поедут и поминальным хлеб в местный храм понесут.

Напомним, на 89 году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Он занимал должность главы государства в 1991-1994 годах.

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