"Пас корову та був розумний": як про Леоніда Кравчука згадують у цього рідному селі

"Пас корову та був розумний": як про Леоніда Кравчука згадують у цього рідному селі

Журналісти ТСН відвідали село Великий Житин на Рівненщині, де народився експрезидент України Леонід Кравчук.

Він помер напередодні після тяжкої хвороби на 89-му році життя.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У селі Великий Житин на Рівненщині й досі там є його школа та фруктовий сад коло залишків батьківської хати. Про те, що не стало їхнього односельчанина і першого президента незалежної України – у сільраді Великого Житина дізналися з новин.

Керівнича виконавчого комітету сільради Валентина Мельничук знала Леоніда Кравчука особисто. Він жив з мамою, вітчимом і молодшим братом. Зараз у школі, де навчався Кравчук, житловий будинок. Там мешкає пан Володимир. Він розповідає, що два роки тому експрезидент приїжджав, щоб відвідати рідне село.

"Він дуже багато читав, був дуже розумний, всі говорили Любив учитися та як і всі його односельчани допомагав матері по господарству та пас корів. Після школи поїхав учитися у технікум", - каже Валентина Мельничук

Де зараз залишки фундаменту, цегла, фруктовий сад, колись тут була батьківська хата Кравчука. У юності він часто навідувався до рідного села. Що "житинський Льоня" стане президентом незалежної України, не очікувал,и але пишалися. Водночас місцеві його критикували через бідність, яка була у 90-х роках минулого століття. Похресниця Кравчука Раїса Телефюк каже, що завжди захищала свого хрещеного.

Зараз жителі згадують як Україна ставала незалежною та відмовлялися від ядерної зброї.

"Вони тоді правильно зробили, щоб не витрачати гроші на те, щоб в нас була ядерна зброя, бо грошей не було. Але зараз розуміємо - даремно це зробили", - каже жителька села Анна.

Люди згадують, що свого часу Кравчук допоміг прокласти дорогу в селі та провести газ. Тож хоч, кажуть, на похорон не поїдуть та поминальнимй хліб до місцевого храму понесуть.

Нагадаємо, на 89 році життя помер перший президент України Леонід Кравчук. Він обіймав посаду голови держави у 1991-1994 роках.

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