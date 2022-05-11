Російський співак і палкий путініст Григорій Лепс приїхав на Донбас

Російський співак та палкий прихильник Путіна Григорій Лепс повідомив, що приїхав на Донбас з концертами.

Про це російський шансоньє повідомив на своїй сторінці в Instagram. Лепс запостив відео, на якому зображений у машині з російським гербом. За кермом автівки один з російських окупантів.

Лепс співає пісню Володимира Висоцького "Рыцарский турнир". Як зазначають росЗМІ, на Донбасі Григорій Лепс планує дати концерти, відвідати поранених російських окупантів у шпиталі.

Зазначимо, що Григорій Лепс – палкий путініст і активно підтримує повномасштабну війну РФ проти України. 2017 року Лепс потрапив до бази сайту "Миротворець" через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримку російського окупаційного режиму в Криму.

У березні 2015 року співак виступав на концерті "Ми разом!", присвяченому "річниці возз'єднання Криму з Росією". Також в інтерв'ю у травні 2014 року він заявляв, що Росія не воює з Україною і що "українці між собою намагаються розібратися".

У березні цього року Міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. До переліку осіб, які підтримують війну в Україні, потрапив і Григорій Лепс.

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