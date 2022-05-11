Российский певец и горячий путинист Григорий Лепс приехал на Донбасс

Российский певец и пылкий поклонник Путина Григорий Лепс сообщил, что приехал на Донбасс с концертами.

Об этом российский шансонье сообщил на своей странице в Instagram. Лепс запостил видео, на котором изображен в машине с российским гербом. За рулем автомобиля - один из российских оккупантов.

Лепс поет песню Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир". Как отмечают росСМИ, на Донбассе Григорий Лепс планирует дать концерты, посетить раненых российских оккупантов в госпитале.

Отметим, что Григорий Лепс – пылкий путинист и активно поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины. В 2017 году Лепс попал в базу сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

В марте 2015 года певец выступал на концерте "Мы вместе!", посвященном "годовщине воссоединения Крыма с Россией". Также в интервью в мае 2014 он заявлял, что Россия не воюет с Украиной и что "украинцы между собой пытаются разобраться".

В марте этого года Министерство культуры и информационной политики подготовило санкции против 47 российских артистов, поддерживающих режим Путина. В список лиц, поддерживающих войну в Украине, попал и Григорий Лепс.

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