Помер перший президент України Леонід Кравчук - ЗМІ

В Україні на 89 році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.

Він обіймав посаду голови держави у 1991-1994 роках.

Про це пише видання “Українські новини”.

Леонід Макарович тривало хворів та проходим реабілітацію у Німеччині після операції на серці. З життя він пішов 10 травня о 17:00 за київським часом.

5 грудня 1991 року Леонід Кравчук на перших президентських виборах в незалежній Україні набрав 61,6% голосів та обійняв пост глави держави.

Саме Леонід Макарович 8 грудня тогож року з тодішнім президентом РФ Борисом Єльциним і представником верховної ради Білорусі Станіславом Шушкевичем підписав угоду про припинення існування СРСР.

У 2020 році Кравчук став представником України у Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі.

Нагадаємо, що Кравчук, Кучма та Ющенко впевнені, що Україна вистоїть і переможе агресора.

Читайте також: