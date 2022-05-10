В ОП фіналізують дані потреб областей для післявоєнної відбудови

В ОП фіналізують дані потреб областей для післявоєнної відбудови

В Офісі Президента України фіналізують дані потреб областей для підготовки плану відновлення та модернізації країни.

Про це на брифінгу повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

“Фіналізуємо дані потреб областей від найменшого місцевого пункту до великого міста”, - сказав він.

Як відомо, план передбачає відновлення України на нових принципах з використанням усіх доступних ресурсів і можливостей.

По кожній області формують 14 кластерів інфраструктури, що потребують відновлення чи модернізації: це зруйнована інфраструктура, житлові об’єкти, адмінбудівлі, освітня, медична та спортивна інфраструктура, благоустрій територій, мережі (водоканали, тепло-, газо- та електропостачання), дороги, комунальний транспорт, аеропорти, залізнична інфраструктура, безпека кожної громади, а також спецпроекти та меморіали.

Після обробки детальної інформації по кожній області стане чітко зрозуміло, що необхідно кожному селищу, місту, ОТГ чи району.

Також, за словами Тимошенка, наразі йде активна робота із проєктування будинків для внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, за інформацією заступника керівника ОП, на сьогодні держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення переселенців житлом. Зважаючи на масштаб, було обрано підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників.

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