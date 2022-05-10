У Сумській області пролунали вибухи

У Шосткинському районі Сумської області ввечері 10 травня гучно. Мешканці повідомляють про вибухи.

Кілька сильних вибухів пролунало по різним містам.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Кілька сильних вибухів по різним містам. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!", - написав він.

Зауважимо, що перед цим у Сумській області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, раінше росіяни вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.

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