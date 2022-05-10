В Одесі прозвучала одразу сім вибухів: рятувальники працюють у місцях влучань

В Одесі прозвучала одразу сім вибухів: рятувальники працюють у місцях влучань

Уже кілька годин росіяни обстрілюють ракетами Одесу, перші прильоти були в курортній Затоці кілька годин тому. Із літака Ту-22 рашисти випустили одразу три ракети "Кинджал".

Згодом ворог почав обстрілювати саму Одесу, йдеться в ТСН.

О пів на одинадцяту був перший масований прильот, було чути одразу кілька ударів та вибухів, потім була ще серія ударів - загалом в місті зафіксували біля семи вибухів.

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Згодом свідки почали ширити інформацію, що кілька ракет влучили в один з торгівельних центрів, почалася сильна пожежа і зараз там на місці працюють вогнеборці. Інформації про загиблих або поранених поки немає.

Розбирають і завали в курортній Затоці. Там від влучання трьох ракет зруйновані одразу п’ять готелей. Поранення отримали двоє місцевих жителів. Їх з травмами середньої тяжкості та контузією відправили до лікарні. Загиблих - і це просто диво- немає. З-під завалів рятувальники також дістали живого собаку.

Годину тому сирена змовкла - повітряної тривоги вже нема, але військові попереджають, що в Одесі зберігається небезпека ракетних обстрілів, тож закликаю усіх містян за перших сигналів спускатись в укриття.

Росіяни обстрілюють Одесу ракетами

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