На "Азовсталі" залишається понад сотня цивільних – голова ОВА

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, попри проведену евакуацію, досі ховається понад сотня цивільних осіб.
Люди перебувають під щоденним обстрілом російських окупантів.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"На "Азовсталі" понад сотня цивільних точно лишилася. Зможемо точніше звітувати, коли людей евакуюють", — сказав Кириленко.
За інформацією голови ОВА, у самому Маріуполі наразі перебуває до 100 тисяч мешканців, і не всі вони бажають виїжджати.
"У Маріуполі до 100 тисяч жителів ще лишається, це в цілому. І доволі складно сказати, хто з них має бажання виїхати", — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що ціною трьох життів воїнів з "Азовсталі" врятували ще 173 людини.
Нагадаємо, що 9 травня у Маріуполі окупанти знову штурмували "Азовсталь": зосередились на підриві моста.
Читайте також: