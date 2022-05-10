На "Азовсталі" залишається понад сотня цивільних – голова ОВА

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, попри проведену евакуацію, досі ховається понад сотня цивільних осіб.

Люди перебувають під щоденним обстрілом російських окупантів.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На "Азовсталі" понад сотня цивільних точно лишилася. Зможемо точніше звітувати, коли людей евакуюють", — сказав Кириленко.

За інформацією голови ОВА, у самому Маріуполі наразі перебуває до 100 тисяч мешканців, і не всі вони бажають виїжджати.

"У Маріуполі до 100 тисяч жителів ще лишається, це в цілому. І доволі складно сказати, хто з них має бажання виїхати", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що ціною трьох життів воїнів з "Азовсталі" врятували ще 173 людини.

Нагадаємо, що 9 травня у Маріуполі окупанти знову штурмували "Азовсталь": зосередились на підриві моста.

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