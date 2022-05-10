На "Азовстали" остается свыше сотни гражданских — глава ОВА

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на проведенную эвакуацию, до сих пор скрывается более сотни гражданских лиц.

Люди находятся под ежедневным обстрелом российских оккупантов.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

"На "Азовстали" более сотни гражданских точно осталось. Сможем точнее отчитываться, когда людей эвакуируют", — сказал Кириленко.

По информации главы ОВА, в самом Мариуполе сейчас находится до 100 тысяч жителей, и не все они желают уезжать.

"В Мариуполе до 100 тысяч жителей еще остается, это в целом. И довольно сложно сказать, кто из них хочет выехать", — отметил он.

Ранее сообщалось , что ценой трех жизней воинов из "Азовстали" спасли еще 173 человека.

Напомним, что 9 мая в Мариуполе оккупанты снова штурмовали "Азовсталь": сосредоточились на подрыве моста.

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