В Сумской области раздались взрывы

В Шосткинском районе Сумской области вечером 10 мая громко. Жители сообщают о взрывах.

Несколько сильных взрывов раздалось по разным городам.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Несколько сильных взрывов по разным городам. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!", — написал он.

Отметим, что до этого в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее россияне в четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман в Одесской области.

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