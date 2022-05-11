"Хитрый лис" и "перекрашенный лис": каким политиком запомнился первый президент Украины

Его называли "хитрым лисом" и даже "перекрашенным лисом" — Леониду Кравчуку при жизни нередко вспоминали его коммунистическое прошлое, а еще — упрекали за то, как легко он встраивается в каждый новый политический проект.

«Леонид Макарович, возьмите зонт, на улице дождь! — Это ничего, я между капельками» — этот анекдот украинцы пересказывали друг другу, когда вспоминали о президенте Кравчуке. Его называли хитрым лисом, а бывало, что и перекрашенным лисом, намекая на его коммунистическое прошлое. И все же Кравчук сумел провести Украину между капельками, а затем оставить президентское кресло преемнику, несмотря на напряженные отношения с ним и болезненный проигрыш ему на выборах, говорится в ТСН.

Он сам настоял, чтобы устроить церемонию передачи власти, каким бы болезненным не было поражение, Кравчук, в сопровождении почетного караула и многочисленных журналистов, провел Кучму в президентскую резиденцию и в бывший свой кабинет. «Сказал: я хочу заложить такую традицию, когда президенты будут меняться, то каждый последующий отдавал уважение и должное предыдущему, а не бегал за ним с палкой», — рассказывал Кравчук.

Традиция не прижилась, никто из следующих президентов больше не проявлял такого уважения к новоизбранному главе государства, а у Кравчука начались сложные времена. Он должен был выбирать: навсегда остаться полузабытой символической фигурой – первым президентом или попытаться вернуться в активную политику. Он избрал политику и пошел в депутаты во главе партии СДПУ(о), которая быстро снискала глупую славу, в частности, и из-за роли одного из ее лидеров — Виктора Медведчука.

Чем запомнился Леонид Кравчук за свою карьеру

В середине двухтысячных Кравчук возглавил оппозиционный блок "Не Так"!, созданный в противоположность президенту Виктору Ющенко, победившему благодаря Оранжевой революции, где родился лозунг "Ющенко — Так"!

Блок "Не Так"! запомнился примитивно манипулятивными рекламными роликами, но с треском проиграл выборы. А Кравчук наконец-то разошелся с политсилой Медведчука, который тогда уже активно дрейфовал в сторону России.

А в 2010 году, когда за президентскую булаву боролись Янукович и Тимошенко, Кравчук открыто поддержал именно премьера. За эти политические кульбиты его не раз упрекали, мол, даже для политика слишком гибкий. "Один человек делал, а другие только думали о себе", — заявлял тогда Кравчук.

И Леонид Макарович тоже это олицетворяет и сформировано его жизнью. Он вынужден был, как украинец, украинец органический из западной Украины, он вынужден был приспосабливаться к советскому режиму, к разным изменениям политической конъюнктуры.

Революция Достоинства: декабрь 2013, участников Майдана еще не убивают, но уже бьют и истязают. Кравчук советует Януковичу уволить всех силовых руководителей и правительство, чтобы снять напряжение. И еще – соглашается модерировать так называемые круглые столы, при участии всех президентов. Политтехнологи Януковича таким образом пытались создать иллюзию: якобы власть стремится к диалогу с митингующими. «Кризис, к сожалению, продолжается и обостряется. Поэтому задача сегодняшнего круглого стола найти пути взаимопонимания...», – заявлял он.

Он положил конец СССР и присягнул перед независимой Украиной – каким было начало каденции Кравчука

«Никакого решения за столом, круглым, квадратным быть не могло, потому что позиции были разные. Поэтому эти столы, как и многие другие круглые столы, остались как не очень удачный политтехнологический шаг власти», — подытожил политик.

Спокойная пенсия – это не для него. Когда Леонид Кучма уходит из трехсторонней контактной группы, 86-летний Кравчук соглашается возглавить украинскую делегацию в Минске.

«Время для отдыха не наступило. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», – говорил Кравчук.

Первый президент болезненно переживает войну на Донбассе и иногда забывает о дипломатии. «Я буду стрелять до последнего, пока у меня руки будут держать оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукина сына, к себе на порог не приглашал, он пришел сам. Я его убью, как только он явится. Что будет дальше, меня уже не интересует», – добавляет он.

Самые известные цитаты первого президента независимой Украины – Леонида Кравчука

Он делает то, что умеет - пытается убедить, достучаться до россиян. Поэтому нередко появляется в эфирах российских каналов, хотя и не знает: его по-шулерски используют в этой пропаганде.

Он не построил себе Межигорье, обходился без кортежей и соглашался делать что угодно, где мог быть полезным. Даже если приглашали возглавить почетный совет в обычной школе. Не терпел сидеть без дела. И, хотя и не ушел от ошибок, сумел пройти, как всегда — между капельками: остаться патриархом и не обесценить свое звание — первый президент Украины.

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