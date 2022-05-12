Siemens йде з російського ринку через війну в Україні

Siemens йде з російського ринку через війну в Україні

Німецький концерн Siemens залишить російський ринок через повномасштабне вторгнення РФ до України. Siemens вже розпочав процедуру припинення своєї виробничої та операційної діяльності.

Міжнародні санкції та потенційні контрзаходи впливають на діяльність компанії в Росії, зокрема, на залізничне обслуговування та ремонт.

Про це повідомили у компанії.

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"Ми оцінюємо вплив на наших людей і продовжимо підтримувати їх у міру наших здібностей. Водночас ми надаємо гуманітарну допомогу нашим колегам і народу України та підтримуємо заклики світової спільноти до миру", - сказав глава Siemens.

Наразі до контуру Siemens входять, зокрема, операції у сфері автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, транспорту, розподілених енергосистем. 2020 року компанія провела spin off, в результаті якого виділила енергетичний підрозділ в окрему компанію Siemens Energy (станом на кінець листопада 2021 року Siemens був найбільшим акціонером з часткою 35%).

Раніше стало відомо, що міжнародна продовольча компанія Vičiūnai Group найняла консультантів з Ernst & Young, щоб швидше вийти з російського ринку.

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