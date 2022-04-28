Відомий косметичний концерн Coty йде з Росії

Виробник косметики та парфумерії Coty зупиняє свою діяльність у Росії.

Рішення прийняте на тлі агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Вихід з РФ не вплине на цілі з виручки та прибутку за 2022 фінансовий рік (закінчується 30 вересня), оскільки внесок російського бізнесу в літній сезон традиційно був ще нижчим, ніж зазвичай, зазначили у компанії.

У фінансовому році, що закінчився в червні 2021 року, загальний обсяг продажів Coty склав 4,63 млрд долларів.

Coty володіє такими брендами, як Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry Beauty, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Hugo Boss, Kylie Cosmetics, Marc Jacobs, Miu Miu тощо. Також компанія володіє косметичними брендами Bourjois, Max Factor, Rimmel та Wella.

Чи насправді всесвітньовідомі бренди проти росіян

Раніше стало відомо, що шведська косметична компанія Oriflame оголосила, що згортає свій бізнес у Росії.

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