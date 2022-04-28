Известный косметический концерн Coty уходит из России

Производитель косметики и парфюмерии Coty останавливает свою деятельность в России.

Решение принято на фоне агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Выход из РФ не повлияет на цели по выручке и прибыли за 2022 финансовый год (заканчивается 30 сентября), поскольку вклад российского бизнеса в летний сезон традиционно был еще ниже, чем обычно, отметили в компании.

В финансовом году, закончившемся в июне 2021 года, общий объем продаж Coty составил 4,63 млрд долларов.

Coty владеет такими брендами, как Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry Beauty, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Hugo Boss, Kylie Cosmetics, Marc Jacobs, Miu Miu и т.д. Также компания владеет косметическими брендами Bourjois, Max Factor, Rimmel и Wella.

На самом ли деле всемирно известные бренды против россиян

Ранее стало известно, что шведская косметическая компания Oriflame объявила, что сворачивает свой бизнес в России.

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