"Риск есть": Кличко рассказал, как Россия может повторно атаковать Киев

Людям, которые возвращаются в Киев, власти дать гарантии безопасности не могут пока, поскольку мэр Виталий Кличко все еще считает столицу "главной целью" России.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он озабочен слухами о возможности вероятного применения диктатором России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против столицы.

Об этом он сказал корреспонденту CNN.

Кличко отметил, что пока в Украине идет война, гарантировать безопасность в Киеве власть не может, поэтому он призвал людей быть осторожными.

"Безопасность сейчас главный приоритет... Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши воины защищают нас, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить... Как мэр Киева я говорю любому: "Извините, это ваш личный риск, но мы не можем дать вам гарантии, пока в стране война". Мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", — сказал мэр Киева.

Кличко не сомневается, что Киев по-прежнему является "главной целью" России. По его словам, российские атаки могут произойти "в любую секунду".

Мэр столицы добавил, что война "изменила жизнь всех" и говорит, что держит кулаки, чтобы "скорее прекратить эту бессмысленную войну".

Напомним, ранее городской глава Киева Виталий Кличко сообщал, что около 2,5 млн человек в настоящее время находятся в столице. Это почти две трети количества довоенного времени.

Ранее стало известно, когда в школах Киевской области закончится учебный год.

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