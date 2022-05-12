Правительство изменяет структуру импорта топлива в Украину: как именно

Правительство изменяет структуру импорта топлива в Украину: как именно

В Украине изменяются маршруты поставки топлива, увеличивается его перевозка авто, железнодорожным и речным транспортом.

В настоящее время идет работа над узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Андриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины в Телеграмм.

Также читайте В Украину пойдет топливо через румынский и польские порты: цены стабилизируют на уровне 40 грн

"Мы активно переориентируем Украину на другие маршруты поставки горючего. В результате увеличили объемы автоперевозки в мае в 15 раз, железнодорожные и речные – в 5 раз", – говорится в сообщении.

Ожидается, что в мае Украина потребует 120 тысяч тонн бензина и 254 тысяч тонн дизеля.

По словам министра экономики, эти потребности удастся обеспечить за счет максимальных объемов импорта, увеличив пропускную способность автомобильных переходов и железнодорожной перегрузки.

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

Очереди на автозаправочных станциях уменьшатся, а цены на топливо – стабилизируются

Читайте также: