Церковный календарь на 12 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 12 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

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12 мая церковь чтит память девяти мучеников в Кызице. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 12 мая — день памяти девяти мучеников в Кызыце

В среду, 12 мая 2022 года, церковь чествует девять мучеников в Кызице.

В III веке в городе Кызык (Турция в наше время) жили девять христианских мучеников. В то время христианство и язычество спокойно сосуществовали вместе, хотя последнее верование было более агрессивным. Поэтому христиане, которые оставались в Кызице, пытались тайно исповедовать свою веру. Такое положение вещей очень удручало Руфа, Магна, Феодота, Филимона, Артема, Фавмасия, Феоста, Феогнида и Антипатра. Они решили громко сказать о своей вере и призвать других поступить так же.

Язычники сразу их схватили и заставляли пытками отречься от Господа, поклониться идолам и принести им жертву. Периодически девять друзей бросали в тюрьму, а затем продолжали суд. Мученики не отреклись от своей веры, их дух и воля остались сильны до конца.

Видя их сильную веру, язычники решили приговорить их к смертной казни. Мученикам отрубили голову 29 апреля. Однако точный год смерти неизвестен. Некоторые источники указывают период от 284 до 292 лет.

Церковный календарь на 12 мая: видео

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