Церковний календар на 12 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 12 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 12 травня в церковному календарі

12 травня церква вшановує пам’ять дев'ятьох мучеників у Кизиці. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 12 травня — день пам’яті дев'ятьох мучеників у Кизиці

У середу, 12 травня 2022 року, церква вшановує дев'ятьох мучеників у Кизиці.

В III столітті в місті Кизик (Туреччина в наш час) жили дев'ятеро християнських мучеників. В той час християнство та язичництво спокійно співіснували разом, хоча останнє вірування було більш агресивним. А тому християни, які залишалися в Кизиці, намагалися таємно сповідувати свою віру. Такий стан речей дуже гнітив Руфа, Магна, Феодота, Филимона, Артема, Фавмасія, Феоста, Феогнида і Антипатра. Вони вирішили гучно промовити про свою віру та закликати інших зробити так само.

Язичники відразу їх схопили і змушували тортурами зректися Господа, поклонитися ідолам та принести їм жертву. Періодично дев'ятьох друзів кидали до в'язниці, а потім далі продовжували суд. Мученики не відреклися від своєї віри, їхній дух та воля залишилися сильними до кінця.

Бачачи їхню сильну віру, язичники вирішили засудити їх до смертної кари. Мученикам відсікли голову 29 квітня. Однак точний рік смерті невідомий. Деякі джерела вказують період від 284 до 292 роки.

Церковний календар на 12 травня: відео

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