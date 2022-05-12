Уряд змінює структуру імпорту пального до України: як саме

В Україні змінюються маршрути постачання пального, збільшується його перевезення авто, залізничним та річковим транспортом.
Наразі триває робота над вузлами перевантаження на залізниці та нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Андріатики. Логістика постачання пального змінилася.
Про це повідомляє Міністерство економіки України в Телеграм.
"Ми активно переорієнтовуємо Україну на інші маршрути постачання пального. В результаті збільшили об'єми автоперевезення у травні в 15 разів, залізничні та річкові – в 5 разів", – йдеться в повідомленні.
Очікується, що в травні Україна потребуватиме 120 тисяч тонн бензину та 254 тисячі тонн дизелю.
Зі слів міністра економіки, ці потреби вдасться забезпечити за рахунок максимальних обсягів імпорту, збільшивши пропускну спроможність автомобільних переходів та залізничного перевантаження.
Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему - уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що Україна створить запас пального на декілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити.
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