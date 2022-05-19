Путина нужно изолировать, а не "сохранить ему лицо" — Моравецкий

Путина нужно изолировать, а не "сохранить ему лицо" — Моравецкий

Президента России Владимира Путина нужно изолировать, а идеологию "русского мира" ликвидировать.

Выиграть в войне с РФ – недостаточно, нужно будет еще удержать мир в Европе, а цену за сохранение мира должны также будут заплатить страны из=за пределов ЕС и НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции в Польском институте международных дел в Варшаве, передает "Укринформ".

Моравецкий отметил, что на международной арене наблюдаются попытки "сохранить лицо" Путину.

"Но как можно пытаться спасти или сохранить то, что на самом деле было полностью утрачено?" – сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что сейчас ведется битва за Украину, и она, возможно, будет определять будущее на несколько столетий.

"Если Украина победит, то это будет, прежде всего, ее победа. А если она проиграет, то это будет поражение нас всех и конец того мира, который мы знаем. Поэтому я призываю к изоляции российского президента. Да, дипломатия требует диалога, но не ведутся переговоры с террористами. Преступников необходимо осудить, а идеологию "русского мира" – преодолеть и искоренить", – подчеркнул глава правительства Польши.

Также Моравецкий убежден, что "недостаточно выиграть войну, нужно будет не проиграть и не потерять мир". Он добавил, что западный мир должен совместно решить, что Россия уже никогда не будет угрожать миру в Европе. Цену за сохранение мира должны также заплатить страны из-за пределов ЕС и НАТО.

"Сегодня нужно сказать, что нет Запада без свободной и победоносной Украины", – отмечал премьер-министр Польши.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина".

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