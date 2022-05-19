Пропаганда России готовит новые фейки о "бучанском сценарии"

В Украине Центр противодействия дезинформации предупреждает о возможных провокациях российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Оккупанты планируют дискредитировать нашу страну на международной арене, поэтому они говорят о "бучанском сценарии", который якобы "готовит украинская власть при поддержке западных кураторов".

"Кремлевские медиа дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки. Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства", — отметили в МВД Украины.

Там также добавили, что цель таких сообщений Кремля – попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население России и международное сообщество к совершению страшных преступлений, планируемых оккупантами.

Напомним, что чиновники из Черкасской ОВА продавали бронежилеты в супермаркетах.

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