Пропаганда Росії готує нові фейки про "бучанський сценарій"

В Україні Центр протидії дезінформації попереджає про ймовірні провокації російських окупантів на Донеччині.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Окупанти планують дискредитувати нашу країну на міжнародній арені, тому вони говорять про “бучанський сценарій”, який начебто “готує українська влада за підтримки західних кураторів”.

“Кремлівські медіа дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки.Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави”, - наголосили в МВС України.

Там також додали, що мета такім повідомлень Кремля - спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення рф та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами.

Нагадаємо, що чиновники з Черкаської ОВА продавали бронежилети у супермаркетах.

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