Кім анонсував низку послаблень у Миколаєві: деталі (відео)

У Миколаєві зміниться дія комендантської години, а також відновлять продаж слабоалкогольних напоїв.
У Миколаєві хочуть дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках, у барах, кафе протягом всього тижня. Також планують скоротити комендантську годину.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Проте, збережеться сувора заборона на продаж алкоголю військовим.
"На прохання бізнесу ми збираємося дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках та у кафе весь тиждень. Це пов'язано з погодою та тим, що бізнесу потрібно працювати. Але під суворою забороною – продаж алкоголю військовим, людям у військовій формі. Щойно побачу, дізнаюся, що продаватиметься військовим, то все це скасуємо одразу", - сказав Віталій Кім.
Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що зараз готується розпорядження про зміну комендантської години – вона розпочинатиметься о 22:00 (наразі комендантська година діє від 21:00 до 6:00).
Нагадаємо, у Києві відновлюють продаж алкоголю в кафе і магазинах.
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