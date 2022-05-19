Кім анонсував низку послаблень у Миколаєві: деталі (відео)

У Миколаєві зміниться дія комендантської години, а також відновлять продаж слабоалкогольних напоїв.

У Миколаєві хочуть дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках, у барах, кафе протягом всього тижня. Також планують скоротити комендантську годину.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Проте, збережеться сувора заборона на продаж алкоголю військовим.

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"На прохання бізнесу ми збираємося дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках та у кафе весь тиждень. Це пов'язано з погодою та тим, що бізнесу потрібно працювати. Але під суворою забороною – продаж алкоголю військовим, людям у військовій формі. Щойно побачу, дізнаюся, що продаватиметься військовим, то все це скасуємо одразу", - сказав Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що зараз готується розпорядження про зміну комендантської години – вона розпочинатиметься о 22:00 (наразі комендантська година діє від 21:00 до 6:00).

Нагадаємо, у Києві відновлюють продаж алкоголю в кафе і магазинах.

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