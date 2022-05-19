Ким анонсировал ряд послаблений в Николаеве: детали (видео)

В Николаеве изменится действие комендантского часа, а также возобновят продажу слабоалкогольных напитков.

В Николаеве хотят разрешить продажу слабоалкогольных напитков на летних площадках, в барах, кафе в течение всей недели. Также планируется сократить комендантский час.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Однако сохранится строгий запрет на продажу алкоголя военным.

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"По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков на летних площадках и в кафе всю неделю. Это связано с погодой и тем, что бизнесу нужно работать. Но под строгим запретом — продажа алкоголя военным, людям в военной форме. Только увижу, узнаю, что будет продаваться военным, все это отменим сразу", — сказал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВ также отметил, что сейчас готовится распоряжение об изменении комендантского часа – он будет начинаться в 22:00 (сейчас комендантский час действует с 21:00 до 6:00).

Напомним, в Киеве возобновляют продажу алкоголя в кафе и магазинах.

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