Ким анонсировал ряд послаблений в Николаеве: детали (видео)

В Николаеве изменится действие комендантского часа, а также возобновят продажу слабоалкогольных напитков.
В Николаеве хотят разрешить продажу слабоалкогольных напитков на летних площадках, в барах, кафе в течение всей недели. Также планируется сократить комендантский час.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Однако сохранится строгий запрет на продажу алкоголя военным.
"По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков на летних площадках и в кафе всю неделю. Это связано с погодой и тем, что бизнесу нужно работать. Но под строгим запретом — продажа алкоголя военным, людям в военной форме. Только увижу, узнаю, что будет продаваться военным, все это отменим сразу", — сказал Виталий Ким.
Глава Николаевской ОВ также отметил, что сейчас готовится распоряжение об изменении комендантского часа – он будет начинаться в 22:00 (сейчас комендантский час действует с 21:00 до 6:00).
Напомним, в Киеве возобновляют продажу алкоголя в кафе и магазинах.
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