В Украине снова ощутимо похолодает: синоптик рассказала, когда снизится температура

В Украине снова ощутимо похолодает: синоптик рассказала, когда снизится температура

После теплых пятницы и субботы, в воскресенье, 22 мая, в Украину снова придет похолодание.

Самая свежая погода будет в северных областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Уже в субботу дождей в Украине станет больше — пройдут везде, еще и с грозами, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма. В воскресенье, 22 мая, на Николая, ощутимо похолодает, днем температура воздуха снизится до +12+18 градусов", – написала она.

В Укргидрометцентре отметили, что 21 мая ночью в северо-западных, северных и восточных областях, днем в Украине, кроме южной части, ожидаются грозовые дожди. 22 мая небольшие, ночью в восточных областях умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-12°, в южной и восточной части 10-15°, днем 13-18°, в южной части и Закарпатье 19-24°, в северных областях 10-15°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем 21 мая в западных, северных областях, 22 мая местами в Украине порывы 15-20 м/с.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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