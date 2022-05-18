В Сумской области изменили продолжительность комендантского часа

На территории Сумской области с 18 мая изменено время комендантского часа.

Так, с сегодняшнего дня он будет на час короче.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С сегодняшнего дня, с 18 мая 2022 года, комендантский час длится с 22 вечера до 5 утра на всей территории области", — заявил он.

Глава области напомнил, что во время комендантского часа нельзя выходить на улицу, кроме как спускаться в убежище во время воздушной тревоги.

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Также важно: все пропуска, которые давали право передвигаться во время комендантского часа, выданные до 13.05.2022, считаются недействительными. Из соображений безопасности считаются действительными только пропуска, выданные после 13 мая, добавил Живицкий.

Напомним, ранее комендантский час в Сумской области длился с 21:00 до 06:00.

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