В Черкасской области изменили продолжительность комендантского часа

В Черкассах от 17 мая комендантский час будет начинаться на час позже, с 23:00 до 5:00.
Город продолжает жить в условиях военного времени. Находиться на улицах во время комендантского часа имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.
Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.
“Со вторника, 17 мая, комендантский час в Черкассах начинается с 23:00 и продлится до 5:00. Город продолжает жить в условиях военного времени: коммунальные предприятия и критическая инфраструктура работают в штатном режиме. Обеспечивается водоснабжение и водоотвод, сейчас работаем над ликвидацией порыва на коллекторе, который пролегает по улице Гоголя”, – сказал Бондаренко.
Ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которому предлагается ввести новые штрафы в условиях действия военного положения. В частности, за нарушение комендантского часа предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен.
Читайте также:
- Во Львове задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов производил фейковые справки для пересечения границы
- "Дефицит кокаина заставил перейти на что-нибудь тяжелое": Подоляк отреагировал на заявления РФ об израильских наемниках
- Более 30 детей ждут спасения из "Азовстали", которая ежедневно обстреливается россиянами — мэр города