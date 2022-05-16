В Черкасской области изменили продолжительность комендантского часа

В Черкассах от 17 мая комендантский час будет начинаться на час позже, с 23:00 до 5:00.

Город продолжает жить в условиях военного времени. Находиться на улицах во время комендантского часа имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Также читайте Вилкул сообщил, как будет действовать комендантский час в Кривом Роге

“Со вторника, 17 мая, комендантский час в Черкассах начинается с 23:00 и продлится до 5:00. Город продолжает жить в условиях военного времени: коммунальные предприятия и критическая инфраструктура работают в штатном режиме. Обеспечивается водоснабжение и водоотвод, сейчас работаем над ликвидацией порыва на коллекторе, который пролегает по улице Гоголя”, – сказал Бондаренко.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которому предлагается ввести новые штрафы в условиях действия военного положения. В частности, за нарушение комендантского часа предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен.

Представитель КГГА о планах Киева на 8-9 мая – будет ли комендантский час

Читайте также: