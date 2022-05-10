Вилкул сообщил, как будет действовать комендантский час в Кривом Роге

Вилкул сообщил, как будет действовать комендантский час в Кривом Роге

Комендантский час в Кривом Роге и Криворожском районе, в отличие от всей Днепропетровской области, остается без изменений. Он будет действовать с 22:00 до 5:00.

Об этом 10 мая сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"По согласованию с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, комендантский час в Кривом Роге и Криворожском районе не будет сокращаться и по-прежнему будет действовать с 22:00 вечера до 5:00 утра", — написал он.

Напомним, в Днепре и области сократили комендантский час. С 10 мая он продлится с 23:00 до 5:00.

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