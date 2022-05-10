ЕС одобрил решение о выделении 600 млн евро помощи Украине

Европейский Союз одобрил решение о выделении 600 млн евро помощи Украине.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Как сообщается, ЕС рассматривает возможность выпуска общего долга для финансирования долгосрочной реконструкции страны, пострадавшей от российской агрессии и которая может обойтись в сотни миллиардов евро.
Эта поддержка является частью пакета экстренной помощи от ЕС на общую сумму 1,2 млрд евро. Средства могут быть перечислены в Украину в ближайшие дни.
Напомним, что Венгрия поддержит вступление Украины в Евросоюз.
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