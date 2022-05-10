ЄС схвалив рішення про виділення 600 млн євро допомоги Україні

Європейський Союз схвалив рішення про виділення 600 млн євро допомоги Україні.

Про це пише видання Bloomberg.

Як повідомляється, ЄС розглядає можливість випуску спільного боргу для фінансування довгострокової реконструкції країни, яка постраждала від російської агресії і може обійтися в сотні мільярдів євро.

Ця підтримка є частиною пакету екстреної допомоги від ЄС на загальну суму в 1,2 млрд євро. Кошти можуть бути перераховані в Україну в найближчі дні.

Нагадаємо, що Угорщина підтримає вступ України до Євросоюзу.

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