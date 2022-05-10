Угорщина підтримає вступ України до Євросоюзу - посол

В Угорщині запевнять, що не проти вступу України до Європейського Союзу.

Посол Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто заявив, що його країна підтримає вступ України до Європейського союзу, коли почнеться процедура розгляду відповідних питань.

Про це він сказав в інтерв'ю "Еспресо".

За його словами, Угорщина підтримує Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми вас повністю підтримуємо. І ми сподіваємося, що вже зовсім скоро ця трагедія, ця війна припиниться. І наприкінці я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", - заявив Іштвана Ійдярто.

Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до ЄС.

До слова, Угорщина фактично є однією з країн Європейського Союзу, з якою Росія має найтісніші зв’язки. Кількома днями раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримає новий пакет санкцій ЄС, який передбачає ембарго на імпорт нафти з Росії в його нинішньому варіанті. За його словами, ці обмеження рівносильні "атомній бомбі" для його країни і підтримувати пакет санкцій проти російської нафти та газу Будапешт не буде.

Аби обговорити питання нафтового ембарго проти Росії, 9 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирушила до Угорщини на зустріч з Орбаном.

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